الإمارات: لدينا بداية جديدة طيبة مع قطر ولكن علينا بناء الثقة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن بلاده لديها الآن بداية جديدة طيبة جدا وطوت صفحة الأزمة مع قطر، ولكن يتوجب بناء الثقة.



وقال قرقاش، وفق وكالة (وام): إن التجارة وحركة التنقل بين قطر والدول المقاطعة لها ستعود خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق بينها.



وأضاف: "عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا (بالسعودية) سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق.. لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة".



وتابع: "تجاوزنا الأهم، وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد"، مشيرا إلى أن بعض المسائل أسهل في إصلاحها وبعضها سيستغرق فترة أطول.