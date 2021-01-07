"التعليم" بغزة تتحدث عن موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وبدء الثاني والاختبارت
رام الله - دنيا الوطن
قال محمود مطر، مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم، بغزة، إن الوزارة لا يمكن إنهاء الفصل الدراسي الأول في موعده المحدد.
قال محمود مطر، مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم، بغزة، إن الوزارة لا يمكن إنهاء الفصل الدراسي الأول في موعده المحدد.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأننا "نتوقع تمديد الفصل الأول لمنتصف شباط/فبراير، أو ما بعد منتصف الشهر ذاته، بينما الفصل الدراسي الثاني سيبدأ إما في نهاية شباط/فبراير أو بداية آذار/مارس المقبل".
وتابع مطر: "بأننا نعمل حالياً على إعداد مادة تعليمية مختصرة ستغطي الأجزاء الأساسية والمحورية من المحتوى الدراسي لمختلف الصفوف"، مشيراً إلى أن "هذه المادة ستدرس للطلاب وجاهياً لمدة شهر تقريباً وسيتم اختبار الطلبة فيها كتابيا ووجاهياً بعد استئناف الدراسة الوجاهية وستقدر نسبة التقييم فيها بنسبة 30%".
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