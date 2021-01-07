دولي

دونالد ترمب: تسليم السلطة لبايدن ينهي أعظم فترة رئاسية بتاريخ الولايات المتحدة

دونالد ترمب: تسليم السلطة لبايدن ينهي أعظم فترة رئاسية بتاريخ الولايات المتحدة
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إن سيكون هناك انتقال منظم للسلطة بعد مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن.

وقال ترمب في بيان بشأن التصديق على نتائج الانتخابات نشر على حساب نائب كبير موظفي البيت الأبيض للاتصالات على (تويتر): "رغم اعتراضي كليا على نتائج الانتخابات سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير".

وأضاف ترمب: بأن "تسليم السلطة لبايدن ينهي أعظم فترة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة".

وصادق الكونغرس الأميركي على فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، بما يضمن له الرئاسة.

وصدق الكونغرس على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 للرئيس دونالد ترمب.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي ما يمهد الطريق لتولي بايدن للرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير.

يأتي ذلك بعدما رفض مجلس النواب الأمريكي، بالأغلبية الاعتراض على نتائج ولاية بنسلفانيا، ليقترب الرئيس جو بايدن من مصادقة الكونغرس على فوزه بالانتخابات الأمريكية.

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