وزير إسرائيلي: المصالحة الخليجية قد تمهد لتطوير علاقاتنا مع قطر

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين أن المصالحة الخليجية مهمة، بالنسبة للاستقرار الإقليمي، وقد تمهد لتطوير العلاقات بين قطر وإسرائيل.



ووفق ما نقل موقع قناة ( i24)، قال كوهين: "هذه المصالحة نراها خطوة مهمة قادتها الولايات المتحدة، وإن كانت قطر من خلالها تتجه أكثر نحو الغرب، ففي السنوات الأخيرة لاحظنا أنها تسعى للعب في ملعبين مع دول الغرب والولايات المتحدة والدول المعتدلة من جهة، ومع إيران من جهة أخرى".



وأضاف: "لا شك أن هناك عناصر إرهابية كانت تحظى برعاية قطرية، والخطوة التي حصلت نأمل أن تعكس تغير سياسة قطر تجاه دول الغرب ونحو الدول العربية المعتدلة، هذه خطوة بالتأكيد يمكن أن تشكل أرضية مهمة لتطوير العلاقات بين قطر وإسرائيل في ما بعد".