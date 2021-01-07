الحوثيون يطالبون ترامب إلى الرحيل السلمي عن الحكم

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رام الله - دنيا الوطن

طالب القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم.



وقال الحوثي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ندعو دونالد ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي واحترام القانون والدستور ورغبة الشعب الأمريكي في الحرية واختيار من يحكمه".



وأضاف: "تجربة فرض من يرفضه الشعب من العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، كما هو الحال مع هادي ومرتزقته، أورثت الدمار والقتل والمجاعة.