الحوثيون يطالبون ترامب إلى الرحيل السلمي عن الحكم
رام الله - دنيا الوطن
طالب القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم.
وقال الحوثي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ندعو دونالد ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي واحترام القانون والدستور ورغبة الشعب الأمريكي في الحرية واختيار من يحكمه".
وأضاف: "تجربة فرض من يرفضه الشعب من العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، كما هو الحال مع هادي ومرتزقته، أورثت الدمار والقتل والمجاعة.
طالب القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم.
وقال الحوثي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ندعو دونالد ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي واحترام القانون والدستور ورغبة الشعب الأمريكي في الحرية واختيار من يحكمه".
وأضاف: "تجربة فرض من يرفضه الشعب من العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، كما هو الحال مع هادي ومرتزقته، أورثت الدمار والقتل والمجاعة.
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