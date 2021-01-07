مصر.. الحبس لـ 17 متهما في "قضية المغارة"

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رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمة جنايات سوهاج في مصر بالسجن لـ8 من المتهمين في "قضية المغارة" 15 سنة وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، والسجن لـ9 متهمين آخرين 10 سنوات.



ووفق موقع (اليوم السابع) فقد أصدرت المحكمة في جلستها أمس الأربعاء أحكامها حضوريا بحق 13 متهما وغيابيا على 4 متهمين.



وتضمنت الأحكام معاقبة 4 متهمين غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 20 ألف جنيه لكل منهم كما قضت بنفس العقوبة لـ4 متهمين حضوريا بتوكيل.



وتعود أحداث القضية لعام 2016 عندما وردت معلومات إلى فرع الأمن الوطني بوجود عدد من عناصر تنظيم "الإخوان المسلمين" بأحد المغارات الجبلية في المنطقة الصحراوية غرب سوهاج.