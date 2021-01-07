4 وفيات و256 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس المحتلة علي الجبريني، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة و256 إصابة جديدة بالفيروس في المدينة المحتلة، خلال اليومين الأخيرين.



وقال الجبريني: إن الوفيات سُجلت في حي راس العامود، وكفر عقب والطور، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الفيروس إلى 162 حالة.



وأفاد بأنه تم تسجيل 166 إصابة الثلاثاء، و90 الأربعاء، مقابل 311 حالة شفاء، خلال اليومين المذكورين، مبينًا أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 1472 في المدينة.



وحذّر الجبريني من خطورة الوضع الوبائي في مدينة القدس من خلال ارتفاع عدد الوفيات في الآونة الأخيرة والإصابات الخطيرة والمتوسطة في المستشفيات.