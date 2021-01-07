قطاع غزة يُسجل 7 حالات وفاة و535 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 7 حالات وفاة، و535 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2436 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 730 حالات جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 44279 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 8906 حالة.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 34957 حالة، وإجمالي الوفيات 416 حالات، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 246 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 138 حالة.