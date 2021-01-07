منذ أكثر من خمسة أشهر.. الصين تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الصين اليوم الخميس أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس (كورونا)، منذ أكثر من خمسة أشهر.



يأتي ذلك بعدما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 51 من بين 52 إصابة محلية، في إقليم "خبي" المحيط بالعاصمة بكين.



وقالت اللجنة: إن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في البلاد بلغ 63 مقارنة بـ 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 من تموز/يوليو الماضي عندما تم تسجيل 127 حالة.



وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 79 حالة إصابة خالية من الأعراض، صعودا من 64 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.



ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ (كوفيد-19) في الصين منذ بدء تفشي الوباء في أواخر عام 2019 إلى 87278 ، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.