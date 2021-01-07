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شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يعلق على أحداث اقتحام مبنى الكونغرس

قيادي فلسطيني يعلق على أحداث اقتحام مبنى الكونغرس
أثناء اقتحام الكونغرس
رام الله - دنيا الوطن
علق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على اقتحام أنصار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مبنى الكابيتول في واشنطن.

وذكر خالد: "اقتحمت الغوغاء في الولايات المتحدة مبنى الكابيتول (الكونغرس) في واشنطن في الولايات المتحدة مساء أمس بتحريض من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعاها للسير في ركابه ورفض نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية والاستعداد للسير في طريق الفاشية، ترتب على ذلك سقوط ضحايا وموجة استنكار واسعة لسلوك رئيس شعبوي متهور واحتمالات بمحاكمته".

وقال في مدونته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: إن ردود فعل أميركية ودولية واسعة منددة بسلوك ترامب وأنصاره ما زالت تحتل صدارة الأخبار، كان أكثرها مدعاة للتندر والسخرية، ما قاله الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش (الابن) في الحدث الذي هز واشنطن.

وختم خالد تعليقه قائلاً: السؤال الآن هو: ما الذي يمكن أن تقوله مشيخات ودول وجمهوريات الموز في منطقتنا العربية، التي سارت في ركاب دونالد ترامب، ووقعت بتعليمات منه، اتفاقيات (إبراهيم) في عمليات تطبيع مخزية مع أولاد عمومتها في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

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