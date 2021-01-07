تعرف على أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضراوات اليوم الخميس، على النحو التالي:
برتقال 3 كيلو ب 10شيكل
كلمنتينا 4 كيلو ب 10شيكل
بندورة 6كيلو ب 10شيكل
بصل 3كيلو ب 10شيكل
خيار 6كيلو ب 10 شيكل
بطاطا 5كيلو ب 10شيكل
بطاطا 6 كيلو ب 10 شيكل
ليمون 1 كيلو 2 شيكل
فليفلة ملونة كيلو ب 4 شيكل
فلفل اخضر وقية ي 1شيكل
ثومه نص كيلو ب 5شيكل
زهرة (قرنبيط ) 4شيكل
ملفوف ب 3 شيكل
سبانخ ب 2 شيكل
خبيزة ب 2 شيكل
حمصيص ب 1 شيكل
بصل اخضر كيلو 3 شيكل
جزر 1كيلو 2 شيكل
باذنجان 6 كيلو ب 10شيكل
جرادة وبقدونس وبصل اخضر وفجل وجرجير وفلفل خرط جديد كيلو ب 4 شيكل.
جاءت أسعار الخضراوات اليوم الخميس، على النحو التالي:
برتقال 3 كيلو ب 10شيكل
كلمنتينا 4 كيلو ب 10شيكل
بندورة 6كيلو ب 10شيكل
بصل 3كيلو ب 10شيكل
خيار 6كيلو ب 10 شيكل
بطاطا 5كيلو ب 10شيكل
بطاطا 6 كيلو ب 10 شيكل
ليمون 1 كيلو 2 شيكل
فليفلة ملونة كيلو ب 4 شيكل
فلفل اخضر وقية ي 1شيكل
ثومه نص كيلو ب 5شيكل
زهرة (قرنبيط ) 4شيكل
ملفوف ب 3 شيكل
سبانخ ب 2 شيكل
خبيزة ب 2 شيكل
حمصيص ب 1 شيكل
بصل اخضر كيلو 3 شيكل
جزر 1كيلو 2 شيكل
باذنجان 6 كيلو ب 10شيكل
جرادة وبقدونس وبصل اخضر وفجل وجرجير وفلفل خرط جديد كيلو ب 4 شيكل.
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