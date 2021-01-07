تعرف على أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الخضراوات اليوم الخميس، على النحو التالي:



برتقال 3 كيلو ب 10شيكل



كلمنتينا 4 كيلو ب 10شيكل



بندورة 6كيلو ب 10شيكل



بصل 3كيلو ب 10شيكل



خيار 6كيلو ب 10 شيكل



بطاطا 5كيلو ب 10شيكل



بطاطا 6 كيلو ب 10 شيكل



ليمون 1 كيلو 2 شيكل



فليفلة ملونة كيلو ب 4 شيكل



فلفل اخضر وقية ي 1شيكل



ثومه نص كيلو ب 5شيكل



زهرة (قرنبيط ) 4شيكل



ملفوف ب 3 شيكل



سبانخ ب 2 شيكل



خبيزة ب 2 شيكل



حمصيص ب 1 شيكل



بصل اخضر كيلو 3 شيكل



جزر 1كيلو 2 شيكل



باذنجان 6 كيلو ب 10شيكل



جرادة وبقدونس وبصل اخضر وفجل وجرجير وفلفل خرط جديد كيلو ب 4 شيكل.