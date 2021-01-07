مجلس النواب الأمريكي يرفض بالأغلبية الاعتراض على نتائج ولاية بنسلفانيا

رفض مجلس النواب الأمريكي، بالأغلبية الاعتراض على نتائج ولاية بنسلفانيا، ليقترب الرئيس جو بايدن من مصادقة الكونغرس على فوزه بالانتخابات الأمريكية.



استأنف الكونغرس الأمريكي بغرفتيه النواب والشيوخ جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية بعد توقف دام ست ساعات إثر اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. مبنى الكابيتول.



وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهد مبنى الكونغرس، الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا المبنى.



وجاء الاقتحام أثناء انعقاد جلسة للكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه، وتم تعليق الجلسة لمدة ست ساعات.











رام الله - دنيا الوطن