قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن وتفتش عدة منازل في الخليل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين وفتشت عدة منازل في محافظة الخليل .



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نزار عبد القادر جبارين (20 عاما) من بلدة سعير، من مكان عمله بأراضي عام 48، وخليل جهاد العمور (22 عاما) من منطقة رقعة في بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: حابس خليل المحاريق وشقيقه زياد في بلدة يطا، ومهيب أبو الكباش، وشقيقه مجاهد، وجواد عيسى أبو طبيخ في بلدة السموع، وإبراهيم عبد الله مسالمة في بيت عوا.