الشخصيات المستقلة تبحث مع السفير المصري خطوات المصالحة

وأشاد خليل ذباينة عضو قيادة التجمع بدور مصر الشقيقة راعية الحوار الوطني الفلسطيني وإصرارها على تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الذي أضر بالقضية.

رام الله - دنيا الوطنعقد اليوم وفد من قيادة الشخصيات المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية، عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير اجتماعاً هاماً مع السفير المصري لدى دولة فلسطين لتعزيز الدور المصري والضغط باتجاه تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع بالقاهرة خلال جولات الحوار الوطني.كما قدم وفد التجمع التهنئة لسعادة السفير طارق طايل، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين.و قد سلم عيسى العملة مساعد رئيس التجمع بالضفة الغربية للسفير مبادرة مقدمة من تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة لإنهاء الانقسام، كما دعا العملة جميع الفصائل الفلسطينية للاستجابة للجهود المصرية الحثيثة من أجل إنهاء الانقسام لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية و في مقدمتها (صفقة القرن) والمساعي الإسرائيلية الأمريكية لفصل الضفة عن قطاع غزة.وأكد السفير المصري ووفد الشخصيات المستقلة على عمق العلاقات التي تربط الشعبين المصري والفلسطيني عبر التاريخ الطويل الذي اتسم بالتعاون والإخاء والتضحيات.