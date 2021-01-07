سلطات الاحتلال تفرج عن القيادي بحماس عمر البرغوثي

الشيخ عمر البرغوثي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن القيادي في حركة حماس الشيخ عمر البرغوثي، بعد اعتقال إداري استمر تسعة أشهر.



وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أفرجت عن الشيخ عمر البرغوثي عند حاجز الجيب شمال غرب القدس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بعد قرار محكمة الاحتلال بالإفراج عنه.



وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الشيخ البرغوثي "أبو عاصف" إلى جانب نجله محمد، بتاريخ 2020/3/31 بعد أن اقتحمت منزلهم في قرية كوبر شمال رام الله بالضفة الغربية.