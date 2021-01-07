إصابات واعتقالات خلال حملة مداهمات شنّها الاحتلال بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب واعتقل عددًا من المواطنين خلال حملة مداهمات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس، الليلة الماضية، في أماكن متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.



ففي مدينة بيت لحم، إصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين، في مخيم الدهيشة.



وأكدت مصادر محلية، على أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وسط تعزيزات أمنية مكثفة، ما أدت لإصابة شاب (19 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وجرى اعتقال محمد يوسف الزغاري (27 عاما)، ومعتصم مازن رقبان (27 عاما)، ومعتز محمد شريعة (28 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف محمد الراعي 49 عاما، بعد أن داهمت منزله وفتشته.



وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، شابين من بلدة قباطية جنوب جنين، أحدهما جريح، وأصيب شاب آخر بعيار ناري بالساق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.



وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال ووحداتها الخاصة اعتقلت الشابين الجريح يوسف جاسر نزال، ومحمد راغب كميل بعد مداهمة منزلي ذويهما، وأصابت شابا آخر بعيار ناري بالساق خلال مواجهات اندلعت في البلدة.



وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الخميس، ثلاثة مواطنين خلال مداهمات بقرى محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



ونوهت المصادر، إلى ن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيت دجن وبيت فوريك شرقي نابلس، وشنت حملات دهم وتفتيش في عدد من المنازل، واعتقلت كلا من حميد حنايشة وتيسير أمين كنعان من بيت دجن، والأسير المحرر زهران أبو عصبة من بيت فوريك.