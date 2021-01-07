"فيسبوك وتويتر ويوتيوب" يُحاربون محتوى ترامب الالكتروني وتحريضه على العنف

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رام الله - دنيا الوطن

جمد موقعا (تويتر) و(فيسبوك)، حسابي ترامب "مؤقتا" في إجراء غير مسبوق من منصتي التواصل الاجتماعي الشهيرتين.



وقال (تويتر) في بيان نشرته (سي إن إن): إنه حذف 3 من تغريدات ترامب بدعوى "خطر العنف" وأضاف أنه جمد النشر على حساب ترامب لمدة 12 ساعة، مهددا بغلق هذا الحساب بصورة دائمة حال استمر الأخير في انتهاك قواعد الاستخدام المتعلقة بـ "النزاهة المدنية".



بدوره، قال (فيسبوك): "لقد قمنا بتقييم انتهاكين لسياستنا إزاء صفحة الرئيس ترامب" وأضاف في بيان "ستكون النتيجة حجب لمدة 24. هذا يعني أنه لن يتمكن من كتابة منشورات في الموقع خلال مدة الحجب".



ونشر ترامب مقطع فيديو ناشد فيه أنصاره إثر اقتحامهم مقر الكونغرس "العودة إلى ديارهم" لكنه كرر مزاعمه بأن الانتخابات "سرقت" منه، دون تقديم دلائل على ذلك، وحذف هذا الفيديو كل من (فيسبوك) و(يوتيوب).