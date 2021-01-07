جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين أحدهما مصاب وتصيب ثالثا في قباطية

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، شابين من بلدة قباطية جنوب جنين، أحدهما جريح، وأصيب شاب آخر بعيار ناري بالساق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.



وذكرت مصادر محلية وشهود عيان، أن قوات الاحتلال ووحداتها الخاصة اعتقلت الشابين الجريح يوسف جاسر نزال، ومحمد راغب كميل بعد مداهمة منزلي ذويهما، وأصابت شابا آخر بعيار ناري بالساق خلال مواجهات اندلعت في البلدة.