بيت لحم: إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال ثلاثة آخرين بمخيم الدهيشة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين، في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وسط تعزيزات أمنية مكثفة، ما أدت لإصابة شاب (19 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وجرى اعتقال محمد يوسف الزغاري (27 عاما)، ومعتصم مازن رقبان (27 عاما)، ومعتز محمد شريعة (28 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).