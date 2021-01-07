بعد 30 عامًا.. إسرائيل تعترف بمقتل 14 شخصًا بصواريخ صدام حسين

رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الاسرائيلي مؤخرا عن صور وفيديوهات لأول مرة، لإطلاق الجيش العراقي الصواريخ على إسرائيل في الذكرى الـ30 لهذا الحدث، ما أسفر عن مقتل 14 من مواطنيها.ووفق موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) التي نشرت تقرير أرشيف الجيش الإسرائيلي، فإن المخاوف الرئيسية في إسرائيل آنذاك كانت من استخدام صدام حسين أسلحة كيماوية في هجماته.وابتداء من 18 كانون الثاني/ يناير وحتى 25 شباط/ فبراير 1991، سقط على إسرائيل 43 صاروخا في 19 هجوما صاروخيا، انطلاقا من غربي العراق، بحسب المصدر ذاته.وكان لتل أبيب النصيب الأكبر من الصواريخ العراقية آنذاك، إذ شهدت سقوط 26 صاروخا فيما سقط على مدينة حيفا (شمال) 8 صواريخ و4 على مجلس شمرون الاستيطاني بشمالي الضفة الغربية المحتلة و5 في منطقة النقب.وأصيب في تلك الهجمات، 229 إسرائيليا بشكل مباشر، فيما قتل 14، وحقن 222 إسرائيليا أنفسهم بمادة الأتروبين، التي تفيد في حالات استنشاق الغازات السامة، بينما أصيب 530 إسرائيليا بالهلع، بحسب المصدر ذاته.