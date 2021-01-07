بوش: ما حدث في الكابيتول لا يليق إلا بـ"جمهوريات الموز"

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رام الله - دنيا الوطن

شنّ الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش هجوماً عنيفاً على القادة الجمهوريين الذين أجّجوا حالة "التمرّد" التي شهدها مبنى الكابيتول أمس الأربعاء.



وقال بوش في بيان نشره عبر حسابه بموقع (تويتر): "هكذا يتمّ الطعن بنتائج الانتخابات في جمهوريات الموز، لكن ليس في جمهوريتنا الديمقراطية".



وأضاف "لقد هالني السلوك غير المسؤول لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات وقلّة الاحترام التي ظهرت اليوم تجاه مؤسساتنا وتقاليدنا وقواتنا الأمنية".