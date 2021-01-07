أوباما: اقتحام الكونغرس مخز لكنه ليس مفاجئًا

باراك أوباما

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رام الله - دنيا الوطن

ندد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، باقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونغرس، في محاولة لعرقلة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.



وأكد أوباما في البيان الذي نشره على حسابه الرسمي بموقع (تويتر) أن ما جرى في مبنى (الكابيتول) أمس الأربعاء "مخز"، لكنه "غير مفاجئ".



وقال أوباما: "إن التاريخ سيذكر بحق أن العنف الذي وقع في مبنى الكابيتول، جرى بتحريض من الرئيس الحالي الذي استمر في الكذب بشأن نتيجة الانتخابات القانونية".



وأضاف أن التاريخ "سيذكر هذه اللحظة باعتبارها مخزية وعارا على أمتنا، لكننا سنخدع أنفسنا إذا تعاملنا على ما حدث على أنه مفاجأة تامة".