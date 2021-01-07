مقتل أربعة أشخاص في اقتحام الكابيتول.. والعثور على "مولوتوف" وأسلحة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شرطة العاصمة الأميركية، واشنطن، الخميس، أن اربعة أشخاص قد لقوا مصرعهم خلال اقتحام أنصار ترامب لمقر "الكابيتول".



ووفق شبكة (رويترز) فقد أوضح قائد الشرطة في واشنطن، روبرت كونتي، إن من بين القتلى امرأة أصيبت برصاص الشرطة، فيما قضى ثلاثة آخرين جراء "حالات طوارئ طبية".



وقالت الشرطة إن أنصار ترامب قد قذفوا "مواد كيميائية مزعجة" أثناء اقتحام "الكابيتول" الذي استمر لساعات قبل أن تتمكن قوى القوى من إخراج المحتجين.



وكانت امرأة قد أصيبت بطلق ناري المرأة في وقت سابق من يوم الأربعاء عندما حاول محتجون اختراق أحد الأبواب المحصنة في مبنى الكابيتول، وقد جرى نقلها إلى المستشفى قبل أن تموت متأثرة بجراحها.



وقال مسؤولو شرطة العاصمة أيضًا إنه تم العثور على قنبلتين أنبوبيتين ، أحدهما خارج اللجنة الوطنية الديمقراطية والآخر خارج اللجنة الوطنية الجمهورية.



وعثرت الشرطة داخل الكابيتول على مبرد لسيارة (ثلاجة صغيرة) به مسدس وزجاجة مولوتوف (قنبلة حارقة بدائية).



وكان مئات المحتجين المؤيدين للرئيس ترامب قد تمكنوا، أمس الأربعاء، من اقتحام مبنى الكابيتول وسط العاصمة واشنطن، حيث كانت تعقد جلسة مشتركة للكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.