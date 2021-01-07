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دولي

مليون و892 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

مليون و892 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ نحو مليون و892 ألف وفاة، فيما تقترب حصيلة المصابين من 87 مليونا و641 ألف إصابة، تعافى منهم اكثر من 63 مليونا و132 ألف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء، زيادة ملحوظة مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجل 781 ألف و103 إصابات جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,518 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي سجلت رقماً قياسياً جديدا يتخطي حاجز الـ4000 بواقع (4,100 وفاة)، والبرازيل التي سجلت كذلك حصيلة مرتفعة (1,266 وفاة)، والمكسيك (1,065 وفاة)، وبريطانيا (1,041 وفاة)، وألمانيا (1,019 وفاة)، وسجلت المكسيك وبريطانيا حصيلة وفيات مضاعفة تقريبا عن حصيلة امس الأول الثلاثاء، ما يدلل على سرعة انتشار الفيروس على اراضيهما.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (260,973 إصابة)، والبرازيل (62,532 إصابة)، وبريطانيا (62,322 إصابة)، وألمانيا (26,651 إصابة)، وفرنسا (25,379 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (369,990 وفاة)، والبرازيل (199,043 وفاة)، والهند (150,372 وفاة)، والمكسيك (129,987 وفاة)، وبريطانيا التي حلت اليوم محل ايطاليا في المركز الخامس بواقع (77,346 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (21,857,616 إصابة)، والهند (10,395,934 إصابة)، والبرازيل (7,874,539 إصابات)، وروسيا (3,308,601 إصابة)، وبريطانيا (2,836,801 إصابة).

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