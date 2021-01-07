زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين شمال غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت زوارق الاحتلال صباح اليوم الخميس النار تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر شمال مدينة غزة.



وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف تجاه مراكب الصيد دون أن يصاب أحد، مؤكدين أن الصيادين لم يتجاوزوا المسافة المسموح لهم بالصيد فيها.



يُشار إلى أن قوات الاحتلال تفتح نيران اسلحتها الثقيلة تجاه الصيادين بشكل يومي ومتعمد لمحاربتهم في مصدر عيشهم الوحيد.