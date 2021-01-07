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شؤون فلسطينية

تعرف على الحالة الجوية حتى الأسبوع المقبل

تعرف على الحالة الجوية حتى الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7-8 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 هذه الليلة : يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية و باردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2021/01/08 يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض  طفيف على درجات الحرارة مع بقائها  أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2021/01/09 يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها  أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 الأحد 2021/01/10 يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها  أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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