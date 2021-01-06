ترامب لأنصاره: عودوا إلى منازلكم وعلينا أن نحترم الأمن والقانون
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كلمة إلى أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس اليوم الأربعاء.
وقال في كلمة مسجلة نقلتها وسائل إعلام عربية: "أشعر بألمكم ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم"، مضيفا: "يجب أن يحل النظام ونحترم قوات إنفاذ القانون ولا نريد التسبب بالأذى لأحد ونمر بفترة عصيبة".
وتابع ترمب: "عودوا إلى منازلكم وعلينا أن نحترم الأمن والقانون فنحن نتجاوز مرحلة صعبة".
وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كلمة إلى أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس اليوم الأربعاء.
وقال في كلمة مسجلة نقلتها وسائل إعلام عربية: "أشعر بألمكم ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم"، مضيفا: "يجب أن يحل النظام ونحترم قوات إنفاذ القانون ولا نريد التسبب بالأذى لأحد ونمر بفترة عصيبة".
وتابع ترمب: "عودوا إلى منازلكم وعلينا أن نحترم الأمن والقانون فنحن نتجاوز مرحلة صعبة".
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