ترامب لأنصاره: عودوا إلى منازلكم وعلينا أن نحترم الأمن والقانون

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رام الله - دنيا الوطن

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كلمة إلى أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس اليوم الأربعاء.



وقال في كلمة مسجلة نقلتها وسائل إعلام عربية: "أشعر بألمكم ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم"، مضيفا: "يجب أن يحل النظام ونحترم قوات إنفاذ القانون ولا نريد التسبب بالأذى لأحد ونمر بفترة عصيبة".



وتابع ترمب: "عودوا إلى منازلكم وعلينا أن نحترم الأمن والقانون فنحن نتجاوز مرحلة صعبة".