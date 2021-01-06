دولي

"فوضى ستنتهي لتمرد".. أول تعليق من جو بايدن على أحداث اقتحام الكونغرس

"فوضى ستنتهي لتمرد".. أول تعليق من جو بايدن على أحداث اقتحام الكونغرس
جانب من اقتحام الكونغرس
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: إن ما حصل في الكونغرس اليوم، اعتداءٌ مشين، ينبغي أن ينتهي فوراً و"على الجميع الانسحاب من الكونغرس والسماح للديمقراطية بأن تأخذ مجراها".

وأضاف في كلمة له، بأول تعليق على أحداث اقتحام الكونغرس، بأن "مشاهد الفوضى لا تعكس أمريكا الحقيقية ويجب أن تنتهي الآن".

وعبّر بايدن عن حزنه وصدمته لما حدث اليوم موجهاً كلامه لترامب: "كلمتي للرئيس ترامب أن يتصرف .. أن يتصرف".

وقال الرئيس الأمريكي المُنتخب: "أدعو الرئيس ترمب إلى التدخل وإلى الظهور الآن في التلفاز والدفاع عن الدستور".

وتابع: بأن "هذا اعتداء على شعبنا وديمقراطيتنا وعلى من يحميها وعلى أقدس المؤسسات الأمريكية".

أخبار ذات صلة

ترامب لأنصاره: عودوا إلى منازلكم وعلينا أن نحترم الأمن والقانون

ترامب لأنصاره: عودوا إلى منازلكم وعلينا أن نحترم الأمن والقانون

فيديو: لحظة إصابة سيدة بالرصاص داخل مبنى الكونغرس

فيديو: لحظة إصابة سيدة بالرصاص داخل مبنى الكونغرس

الدفع بالحرس الوطني في فرجينيا و200 من جنود الولاية إلى العاصمة واشنطن

الدفع بالحرس الوطني في فرجينيا و200 من جنود الولاية إلى العاصمة واشنطن

شاهد: لحظة اقتحام أنصار ترامب لمجلس النواب الأمريكي

شاهد: لحظة اقتحام أنصار ترامب لمجلس النواب الأمريكي

شاهد: متظاهرون من أنصار ترامب يدخلون مبنى الكونغرس وفرض حظر تجول بواشنطن

شاهد: متظاهرون من أنصار ترامب يدخلون مبنى الكونغرس وفرض حظر تجول بواشنطن

بريطانيا تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

بريطانيا تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

إيطاليا: تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إيطاليا: تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ترامب: الانتخابات أكبر سرقة بتاريخ الولايات المتحدة وسيكون هناك رئيس غير شرعي

ترامب: الانتخابات أكبر سرقة بتاريخ الولايات المتحدة وسيكون هناك رئيس غير شرعي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

القدس: عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

القدس: عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

مصرع شاب بحادث سير في الخليل

مصرع شاب بحادث سير في الخليل

&#34;الصحة&#34; بغزة: 535 إصابة بفيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

"الصحة" بغزة: 535 إصابة بفيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

بحضور أبو سيف.. افتتاح مكتب وزارة الثقافة في العيزرية

بحضور أبو سيف.. افتتاح مكتب وزارة الثقافة في العيزرية

الاحتلال يُصادق على سرقة على 1008 دونمات من أراضي قلقيلية

الاحتلال يُصادق على سرقة على 1008 دونمات من أراضي قلقيلية

(39 عاماً) على اعتقال عميد الأسرى الفلسطينيين

(39 عاماً) على اعتقال عميد الأسرى الفلسطينيين

منوعات

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

هل تخلى عمرو دياب عن دينا الشربيني وارتبط بأجمل نجمات الموضة ؟

هل تخلى عمرو دياب عن دينا الشربيني وارتبط بأجمل نجمات الموضة ؟

شاهد: رانيا يوسف&#34; حتى لو كنت أحب عمرو دياب ما أتزوجه عرفي&#34;

شاهد: رانيا يوسف" حتى لو كنت أحب عمرو دياب ما أتزوجه عرفي"

بعد اختفائها عن لايف (فيس بوك).. فيفي عبده &#34;كورونا جابتلي اكتئاب&#34;

بعد اختفائها عن لايف (فيس بوك).. فيفي عبده "كورونا جابتلي اكتئاب"

شاهد: الدكتورة خلود بإطلالة صادمة.. والجمهور&#34; تشبه مايكل جاكسون&#34;

شاهد: الدكتورة خلود بإطلالة صادمة.. والجمهور" تشبه مايكل جاكسون"

نزار الفارس يهاجم اتهامات رانيا يوسف له بالتحرش&#34; الضرب في الميت حرام&#34;

نزار الفارس يهاجم اتهامات رانيا يوسف له بالتحرش" الضرب في الميت حرام"

الشناوي يهاجم أحمد زاهر &#34;ليه بترفض التقبيل وبتوافق على البلطجة&#34;

الشناوي يهاجم أحمد زاهر "ليه بترفض التقبيل وبتوافق على البلطجة"

&#34;الباربي&#34; هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

"الباربي" هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

شاهد: نور تكشف حقيقة إيمانها بالجن

شاهد: نور تكشف حقيقة إيمانها بالجن

عربي

لبنان يواصل تسجيل أرقام قياسية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام قياسية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

وزير الخارجية القطري: السعودية مثلت كل الأطراف ولم يتم طرح موضوع قناة الجزيرة

وزير الخارجية القطري: السعودية مثلت كل الأطراف ولم يتم طرح موضوع قناة الجزيرة

رسمياً.. الحكومة السودانية تُعلن عن توقيعها اتفاق التطبيع

رسمياً.. الحكومة السودانية تُعلن عن توقيعها اتفاق التطبيع

اتفاق سوداني أمريكي يمكن الخرطوم من الحصول على مليار دولار سنوياً

اتفاق سوداني أمريكي يمكن الخرطوم من الحصول على مليار دولار سنوياً