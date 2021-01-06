"الصحة" تكشف حقيقة استلامها لقاحات لفيروس (كورونا) من إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة الصحة الفلسطينية بشكل قاطع ما تناوله الإعلام الإسرائيلي، والصحفي الإسرائيلي، غال بيرغر حول استلامها لقاحات مضادة لفيروس (كورونا) من إسرائيل.



وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن شركات إسرائيلية غير حكومية عرضت على وزارة الصحة الفلسطينية استلام 20 لقاحاً (فقط) لتجربتها من جانب وزارة الصحة، وهو أمر رفضته الوزراة بشكل قاطع.



وتابعت الوزارة أن الحكومة الفلسطينية تسعى بشكل حثيث للحصول على لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، فيما تواصلت وزارة الصحة مع العديد من الشركات لشراء اللقاح.



وأوضحت أن اللقاح سيكون متوفراً في فلسطين خلال شهر شباط المقبل، وسيكون اختيارياً ومجانياً للمواطنين.