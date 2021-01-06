الدفع بالحرس الوطني في فرجينيا و200 من جنود الولاية إلى العاصمة واشنطن

صورة من داخل الكونغرس بعد اقتحام أنصار ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم الدفع بالحرس الوطني، وغيره من خدمات الحماية لمبنى الكونغرس، فيما أصيبت إمرأة في حالة خطيرة، بعد إصابتها بعيار ناري في الصدر في محيط المبنى.



يأتي ذلك، في الوقت الذي قالت فيه صحيفة (نيويورك تايمز) نقلاً عن مسؤول بولاية فرجينيا: إنه تم الدفع بالحرس الوطني في الولاية و200 من جنود الولاية إلى العاصمة واشنطن.



وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأنه وفقاً لتوجيهات الرئيس، فإن الحرس الوطني في طريقه إلى جانب خدمات الحماية الفيدرالية الأخرى.



ودعا ترامب المتظاهرين إلى مناهضة العنف والبقاء سلميين، حيث تمكن عدد من المحتجين من أنصار الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترمب، من دخول مبنى الكونغرس، بعد اقتحام الحواجز الأمنية.



يأتي ذلك، بعدما احتل أنصار ترامب، الشرفة القريبة من المنصة، التي ستشهد تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في الكونغرس.



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء، بأنه تم إغلاق مبنى الكونغرس مع تجمع أنصار ترامب خارجه، أثناء جلسة بحث التصديق على فوز بايدن.



كما نقلت (رويترز) عن شرطة الكونغرس، بأنه تم اختراق المبنى وأوامر بإغلاق مجلسي الشيوخ والنواب.



كما نقلت قناة (الجزيرة) بأن إغلاقاً كاملاً، حدث لجميع المباني المرتبطة بالكونغرس، بعد محاولة أنصار ترامب اقتحامه.



وتم وقف أعمال جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي مع استمرار المواجهات، واقتحام باحات الكونغرس.



وطلبت شرطة واشنطن دعماً أمنياً إضافياً وعمدة المدينة، يُعلن فرض حظر التجول.