لبنان يواصل تسجيل أرقام قياسية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

سجل لبنان اليوم الأربعاء، رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، لليوم الثاني على التوالي.





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 4166 إصابة، بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.



كما أعلنت تسجيل 21 وفاة و4166 إصابة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة الزمنية.



وذكرت أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 شباط/فبراير 199925، والوفيات 1537، وحالات الشفاء 136559.



وقالت إنه تم تسجيل 4157 إصابة محلية و9 إصابات وافدة، وأن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1273، بينها 503 حالات في العناية المركزة و148 حالة تخضع للتنفس الاصطناعي.



رام الله - دنيا الوطن