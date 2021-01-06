القدس: عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، في حي الشهيد محمد عبيد في بلدة العيسوية بالقدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، أطلقت القنابل الغازية والصوتية بكثافة في الحي، باتجاه المنازل وبالأزقة وعلى المحلات التجارية، وسط استهتار بحياة المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات الاختناق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتتواصل حملة انتهاكات الاحتلال للعيسوية بشكل يومي من القمع والتنكيل، ويحرم الاحتلال أهاليها من التوسع العمراني في أراضيهم.