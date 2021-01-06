شؤون فلسطينية

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزاة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة، و61 إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم.

وبذلك، يرتفع اجمالي الوفيات بالفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج، إلى 348، فيما وصل عدد الإصابات إلى 9058.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، للمواطن محمد علي الداعور (79 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 6 حالات.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في ميتشيغن، والينوي، وواشنطنح ليرتفع عدد الإصابات إلى 6120 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية؛ ليبقى عدد حالات الوفاة 109.

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