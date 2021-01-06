مصرع شاب بحادث سير في الخليل



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي بإسم الشرطة، بأن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير تصادم على تقاطع قرية خرسا بمدينة دورا، وعلى الفور تحركت الشرطة، وطواقم الإسعاف للمكان لإسعاف المصاب ومعاينة الحادث.



وأضاف ارزيقات، بأن الحادث كان قد نجم عن تصادم دراجة نارية غير قانونية بشاحنة، الأمر الذي تسبب بإصابة سائق الدراجة بجروح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها لمستشفى الميزان بمدينة الخليل؛ لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.



وأكد مباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور؛ للوقوف على ملابساته، وإبلاغ النيابة العامة.

رام الله - دنيا الوطنلقي اليوم، شاب يبلغ من العمر (22 عاماً) من سكان بلدة إذنا غرب مدينة الخليل مصرعه، نتيجة حادث سير، تصادم تعرض له بمدينة دورا جنوب الخليل.