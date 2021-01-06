شاهد: لحظة اقتحام أنصار ترامب لمجلس النواب الأمريكي

يأتي ذلك في وقت علق فيه مجلسا النواب والشيوخ جلسة التصديق المشتركة على فوز جو بايدن بعد اعتراض 60 عضوا جمهورياً.





واقتحم أنصار ترمب الحواجز المفروضة خارج مبنى الكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن.





واعترض النائب الجمهوري بول غوسار عن ولاية أريزونا على نتيجة الانتخابات في ولايته، وانضم إليه السيناتور تيد كروز.





وحسم مايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته موقفه من العملية برمتها، مؤكدا أن دوره احتفالي فقط، وهو ما يضع حدا لضغوط الرئيس ترمب الذي طالبه بإعادة النتائج إلى الولايات.





وترأس بنس بصفته رئيسا لمجلس الشيوخ ليُعلن النتائج، وليصبح المرشح الذي يحصل على ما لا يقل عن 270 صوتا من أصل 538 صوتا انتخابيا؛ الرئيس المقبل.





وكان بنس أعلن "مشاركته ملايين الأميركيين قلقهم بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية"، وترحيبه بجهود معارضة تصديق الكونغرس عليها.





وأظهر تصويت أعضاء المجمع الانتخابي بالولايات الـ50 -إضافة إلى العاصمة واشنطن- فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ306 أصوات، مقابل حصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 232 صوتاً.



