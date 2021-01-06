شاهد: متظاهرون من أنصار ترامب يدخلون مبنى الكونغرس وحظر التجول في واشنطن

تمكن عدد من المحتجين من أنصار الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترمب، من دخول مبنى الكونغرس بعد اقتحام الحواجز الأمنية.



يأتي ذلك بعدما احتل أنصار ترمب، الشرفة القريبة من المنصة، التي ستشهد تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في الكونغرس.



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء، بأنه تم إغلاق مبنى الكونغرس مع تجمع أنصار ترامب خارجه، أثناء جلسة بحث التصديق على فوز بايدن.

كما نقلت (رويترز) عن شرطة الكونغرس، بأنه تم اختراق المبنى وأوامر بإغلاق مجلسي الشيوخ والنواب.



كما نقلت قناة (الجزيرة) بأن إغلاقاً كاملاً، حدث لجميع المباني المرتبطة بالكونغرس، بعد محاولة أنصار ترمب اقتحامه.



وتم وقف أعمال جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي مع استمرار المواجهات واقتحام باحات الكونغرس.

وطلبت شرطة واشنطن دعماً أمنيا إضافيا وعمدة المدينة يعلن فرض حظر تجوال.





يأتي ذلك بعدما احتل أنصار ترمب، الشرفة القريبة من المنصة، التي ستشهد تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في الكونغرس.ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء، بأنه تم إغلاق مبنى الكونغرس مع تجمع أنصار ترامب خارجه، أثناء جلسة بحث التصديق على فوز بايدن.

رام الله - دنيا الوطن