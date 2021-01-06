بريطانيا تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 62322 إصابة بالفيروس، ارتفاعا من 60916 أمس الثلاثاء.



كما أعلنت السلطات الصحية، أنها سجلت 1041 وفاة ارتفاعا من 830 يوم الثلاثاء، فيما كان متوسط الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بحدود الـ50 ألفا خلال الأيام الثمانية الماضية.





رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا اليوم الأربعاء، أكبر حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ اندلاع الجائحة.