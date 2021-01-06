إيطاليا: تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد، للمرة الأولى من مطلع الشهر الجاري.
سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد، للمرة الأولى من مطلع الشهر الجاري.
يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 20331 حالة إصابة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.
وأصبح إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليونين و201945 حالة، منها 76877 حالة وفاة في أي أكبر حصيلة بأوروبا، و568712 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين مليونا و556356 حالة.
وأصبح إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليونين و201945 حالة، منها 76877 حالة وفاة في أي أكبر حصيلة بأوروبا، و568712 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين مليونا و556356 حالة.
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