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شؤون فلسطينية

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
مواجهات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الأربعاء، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض: إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في البلدة، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع عدد من الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانياً.

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