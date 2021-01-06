بحضور أبو سيف.. افتتاح مكتب وزارة الثقافة في العيزرية

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الثقافة، عاطف أبو سيف مكتب وزارة الثقافة في مدينة العيزرية، اليوم الأربعاء، بحضور وزير القدس، فادي الهدمي، ورئيس بلدية العيزرية عصام فرعون، وعدد من الشخصيات الإعتبارية والمؤسسات المدنية.وقال أبو سيف: إنه تم اختيار العيزرية كونها أقرب مكان لمدينة القدس مقرا لمكتب الوزارة في محافظة القدس، ولما يتمتع به المكان من أهمية تاريخية ودينية وسياسية.وأضاف أن مسؤولية وزارة الثقافة كبيرة اتجاه الحفاظ على مكونات الأرض الثقافية، والشاهدة على شعبنا وتاريخه وصراعاته مع الاحتلال على مدى السنوات الماضية، مؤكدا أنه لا مكان للفلسطيني إلا فلسطين.وأضاف أن الوزارة تسعى بكل إمكانياتها لتعريف العالم عن فلسطين وشعبها وتاريخها وموروثها من خلال الإنتاج الفكري والثقافي والعادات والتقاليد والقصص والأماكن وغيرها؛ لأن العدو يسعى بكافة الأساليب لمحاربة الوعي الثقافي في العقول من خلال تغيير الأفكار.بدوره، قال الهدمي إن إرادة المقدسيين مستمرة في مكابدة سياسات الاحتلال لمحو تراث وتاريخ المدينة، مشيدا في اتخاذ مثل هذه الخطوة من قبل وزارة الثقافة التي تصب في الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على ممتلكات المدينة المقدسة.من جهته، ثمّن فرعون افتتاح الوزارة لمكتبها في القدس، وإيمانه بدور الوزارة بحماية الذاكرة الوطنية والدينية للمكان، وتشجيع النشاط الثقافي في المدينة بشكل أكبر ومتنوع.