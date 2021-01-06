الاحتلال يصادق على سرقة على 1008 دونمات من أراضي قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط استيطاني جديد، يقضي بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين شرقي قلقيلية، لصالح البناء الاستيطاني.



وأفادت محافظة قلقيلية اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال صادقت على قرار بالاستيلاء على 1008 دونمات، من أراضي المواطنين قرب مستوطنة "الفيه مناشيه"، المقامة على أراضي بلدات: عزون، وكفر ثلث، والنبي الياس شرق قلقيلية.



وأضافت أن المصادقة على الاستيلاء، ضمن المخطط الجديد الذي صدر في كانون الثاني/ يناير العام المنصرم، والذي يقضي ببناء 1406 وحدات استيطانية جديدة، في مناطق تعرف باسم وادي عسلة، وظهر المناف، وقطاين السهل والمَنافس.