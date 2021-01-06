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دولي

ترامب: الانتخابات أكبر سرقة بتاريخ الولايات المتحدة وسيكون هناك رئيس غير شرعي

ترامب: الانتخابات أكبر سرقة بتاريخ الولايات المتحدة وسيكون هناك رئيس غير شرعي
دونالد ترامب أمام أنصاره
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمة أمام أنصاره يوم الأربعاء، إنهم لن يستسلموا أبداً، ولن يتنازلوا، ولن يعترف بالهزيمة في الانتخابات، التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وصرح أمام عدد من أنصاره المتجمعين قرب البيت الأبيض في واشنطن، بأنه تم تزویر الانتخابات، کما لم یحصل سابقاً، مضيفاً: "سيكون لديكم رئيس غير شرعي، انتخبه عدد من الأغبياء".

وأضاف: "فزنا بالانتخابات فوزاً كبيراً، والنتائج لم تكن متقاربة"، مؤكداً لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتابع: "حصلت على 75 مليون صوت انتخابي، ومع ذلك يقولون إنني لم أفز، لن نسمح بإسكات أصواتكم ولن نقبل بذلك".

ونوه ترامب إلى جلسة الكونغرس اليوم، المخصصة لتصديق النتائج قائلاً: "آمل أن يقوم مايك بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات".

وأفاد: "على بنس حماية دستورنا، وكل ما عليه القيام به أن يطلب من الولايات، إعادة النظر في التصديق على الانتخابات".

وأوضح ترامب في كلمته، أن "الولايات تريد إعادة التصويت ويجب إعادة التحقق من الأصوات"، مضيفاً: "نحن كسبنا هذه الانتخابات، وكان فوزاً ساحقاً".

وشدد الرئيس الأمريكي على أنهم لن يقبلوا بالتنازل لرئيس خسر الانتخابات، من أجل أن يحكم 4 سنوات، مشيراً إلى أن
 الديمقراطيين، حاولوا سرقة الانتخابات، وهي أكبر سرقة بتاريخ الولايات المتحدة، والكل يعلم ذلك.

كما أكد ترامب، أن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، ليست نزيهة، وأصبحت عدواً للشعب الأمريكي.

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