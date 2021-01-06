الخليل: لجان السلامة تخالف منشأتين غير ملتزمتين

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رام الله - دنيا الوطن

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، قامت لجان الصحة والسلامة العامة المختصة بجولات ميدانية في المحافظة.



ووفق تصريح للمحافظة نشرته صفحتها على (فيسبوك)، فقد تم زيارة ومتابعة 197 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية.



ولمست اللجان التزام 191 منها بشروط السلامة العامة، فيما خالفت منشأتين غير ملتزمتين.



ووجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 4 منشآت غير ملتزمة.