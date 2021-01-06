الهباش: دعوات المستوطنين لـ "تفكيك" مسجد قبة الصخرة خطيرة جداً

وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هؤلاء المستوطنين يتمتعون بدعم واسع من المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، وبالذات من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شخصيًا.



وأضاف قاضي القضاة: أن هذه الدعوات رغم سخافتها، يجب ألا تمر مر الكرام، بل يجب أن يكون عليها رد فعل قوي منا ومن العرب والمسلمين والعالم أجمع، حتى لا يقع المحذور في غفلة من الزمن، وحينها لا ينفع الندم.



يذكر أن ما يسمى بجماعات الهيكل المزعوم طالبت حكومة الاحتلال، لكي تقدم عرضاً للأوقاف الإسلامية في القدس والحكومة الأردنية، لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة هيكلهم المزعوم مكانها.



رام الله - دنيا الوطنقال د. محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن دعوات المستوطنين الإسرائيليين "لتفكيك" مسجد الصخرة المشرفة في وسط المسجد الأقصى المبارك، ورغم سخافتها البالغة، إلا أنها تحمل قدرًا كبيرًا من الخطورة.