الرئيس عباس يصدر قراراً بتعيين دويكات مفوضاً للتوجيه السياسي ورضوان رئيساً لمكافحة الفساد

طلال دويكات

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بتعيين اللواء طلال دويكات مفوضا عاما لهيئة التوجيه السياسي والوطني، خلفا للواء عدنان الضميري الذي تم تعيينه مستشاراً لوزير الداخلية.



كما قبِل الرئيس استقالة المستشار أحمد براك من رئاسة هيئة مكافحة الفساد، وأصدر قرارا بتعيين رائد رضوان خلفا له.



وفي السياق ذاته، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأنه لا بد من الإشارة إلى أنه لا صحة لما أشيع من أخبار أخرى حول تعيينات جديدة في الوظيفة العمومية.