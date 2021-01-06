أبو سرور: المصادقة على نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة إنجاز





واستدركت في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لكن هذا الفرح يصاحبه القلق بضرورة المتابعة، والمهم الآن أن نطالب أي جهة حكومية، خاصة وزارة الصحة، بأنها عندما تضع تعليماتها وتطوّر مرجعياتها فعليها فتح باب المشاركة الكاملة لذوي الإعاقة".



وأضافت أبو سرور: أن المصادقة على نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة سابقة في انجازات الحركة المطلبية الخاصة بذوي الإعاقة بعد سن قانون ذوي الاعاقة عام 1999، وهي أول الطريق لمأسسة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هذه خطوة أولى من خلالها نجسد كيفية مأسسة وعملية وصول ذوي الإعاقة للحقوقهم بشكل كريم ومنصف وعادل ومستقل، وهذا النظام فيه آليات يجب أن يتم تفعليها ودعمها بقرارت ومرجعيات وموازنة حتى يشعر المواطنون ذوو الإعاقة وأسرهم فيها.



وبيّنت أبو سرور أن الإنسان لا يحصل على حقوقه بسهولة، وإن هذا الإنجاز تحقق بعد (63 يوماً) من الاعتصام، ومن المفترض أن يقر القانون من دون حالة مطلبية لأنه الحد الأدنى من حقوق الإنسان والحياة الكريمة.



وذكرت، بأن لولا وجود إرادة من بعض الأشخاص داخل الحكومة لإقراره هذا النظام ما كان ليصادق عليه، ومن الممكن كنا سنحتاج إلى أيام أكثر لو لم لم يكونوا متفهمين لنا ولحقوقنا.



خاص دنيا الوطن-بهاء بركاتصرحت شذى أبو سرور، المتحدثة باسم حراك من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المصادقة على النظام نجاح للحراك.