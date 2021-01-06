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شؤون فلسطينية

هنية لـ "أمير قطر": المصالحة الخليجية تؤسس لمرحلة جديدة واعدة على صعيد المنطقة

هنية لـ "أمير قطر": المصالحة الخليجية تؤسس لمرحلة جديدة واعدة على صعيد المنطقة
أمير قطر ورئيس حماس إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالاً هاتفياً مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وقدم هنية التهاني لأمير قطر بالمصالحة الخليجية التي تمت، ونجاح قمة العلا التي عُقدت في المملكة العربية السعودية وما نتج عنها من قرارات وحدوية.

وقال رئيس الحركة: إن "اتفاق التضامن" الذي شهدته القمة بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية الشقيقة، إنجاز عربي وإسلامي كبير، ويعزز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا أمتنا، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.

وأضاف: أن ما تم هو انتصار لإرادة الخير والوحدة والتضامن، وطي صفحة الخلاف بما يؤسس لمرحلة جديدة واعدة على صعيد المنطقة؛ ما سينعكس إيجابًا على إعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية ودعم حق شعبنا الفلسطيني بالخلاص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وعبر رئيس الحركة عن تقديره للجهود التي بذلتها مختلف الأطراف المعنية، وفي مقدّمتها دولة الكويت، لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، معربًا عن أمله أن تساهم هذه القمة "في تعزيز قيم التضامن والتوافق بين كل الدول العربية".

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