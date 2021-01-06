وزارة الاقتصاد لـ "دنيا الوطن": جائحة (كورونا) شكلت بيئة ازدهار لشركات الانترنت والاتصالات





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن ذلك يعود لكثرة الطلب عليها خلال الفترة الأولى من الجائحة، وكما تعد الفترة فترة ازدهار لشركات الانترنت والاتصالات، وانتعاش بسبب الجائحة، وتحول الدراسة والعمل، في كثير من الأحيان إلى المنصات الالكترونية.



وبيّن الصيفي، أنه في المرحلة الثانية من الجائحة، كانت هناك محاولة لعمل مواءمة بين الصحة والاقتصاد، وسمح في ذلك الوقت لغالبية القطاعات للعمل لغالبية القطاعات وفتحت القطاعات بشكل تدريجي، وذلك لأن معظم القطاعات تضررت في البداية مثل قطاعات الإنشاءات والمواصلات والتي تعافت فيما بعد اما قطاع السياحة ومازال يعاني من الضرر حتى الأن.



وأوضح بأن سلة المشتريات للمواطن الفلسطيني خلال الفترة الماضية، تركزت على المواد الغذائية والأساسية، وبالتالي هناك سلع تضررت مثل السيارات والعقارات، والأجهزة الكهربائية، وكان هناك عدة عوامل غيرت طبيعة الاستهلاك لدى المواطن الفلسطيني، بالإضافة إلى أن خلال أزمة فيروس (كورونا)، كانت هناك أزمة في الرواتب.



وأضاف مدير وزارة الاقتصاد الوطني، في نابلس: أن قرار الشراء لدى المواطن فلسطيني تغير في الوقت الأول من الجائحة وأزمة الرواتب، حيث كان هناك تركيز على بعض السلع الأساسية نتيجة الضائقة المالية، ولكن في نفس الوقت مع تحسن الامور المالية وعودة الرواتب ووجود مؤشرات على التحسن في الاقتصاد الفلسطيني، سيعود المواطن لخياراته الشرائية المعتاد عليها والالتفات للكماليات أيضاً.



خاص دنيا الوطن-بهاء بركاتقال بشار الصيفي، مدير وزارة الاقتصاد الوطني، في نابلس: إن غالبية المواد التي طرحت في الأسواق خلال فترة الجائحة، كانت المواد الغذائية، بشكل عام ومواد التنظيف والمعقمات، والكمامات والملابس العازلة والتي لها علاقة بمواجهة فيروس (كورونا)، بالإضافة للأدوية.