نتنياهو يطلب تأجيل الجلسة المقررة بشأن محاكمته

بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل الجلسة المقررة الأسبوع المقبل في اطار محاكمته، وتمديد المهلة التي مُنحت لمحاميه لتقديم الرسالة الجوابية على لائحة الاتهام المقدمة ضده.



وبرر نتنياهو طلبه، بدخول عدد من وكلاء دفاعه إلى الحجر الصحي المنزلي وبالإغلاق الصحي المنوي فرضه ابتداء من منتصف ليلة الغد، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وطلب أن تعقد بدلا من ذلك جلسة حول طلبه إلغاء لائحة الاتهام بداعي أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، لم يصادق على إجراء التحقيقات ضده قبل البدء بها، الأمر الذي ينفيه الأخير.



وأكدت الحركة من أجل نزاهة السلطة في إسرائيل، بأن نتنياهو يسعى في طلبه إلى الهروب من العدالة مستغلا أزمة (كورونا)، وأن القانون لا يمنح لرئيس وزراء في نظام حكم ديمقراطي مزايا، لا يستحقها سائر الجمهور.