(القناة 12) تتحدث عن التهديد الثالث الذي يشكل خطورة على أمن إسرائيل





وتابعت: أن الضعف يتجلى في صعوبات الأداء، وشلل في عمليات صنع القرار، وفقدان ثقة الجمهور في الحكومة التي تراجعت بشكل كبير في العام الماضي، وتعطيل الترابط الاجتماعي.



رام الله - دنيا الوطنصنّف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، لأول مرة الصراعات الداخلية في إسرائيل، بأنها "التهديد الثالث الذي يشكل خطورة على أمن إسرائيل".ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن المعهد قوله: إن الأمر يتعلق بأزمة المجتمع المنقسم، هذه الأزمة الناتجة عن وباء (كورونا) هي متعددة الأبعاد وتنطوي على أزمة صحية واقتصادية واجتماعية وسياسية وحكومية، لذلك تعتبر واحدة من أكبر ثلاثة تهديدات على إسرائيل وأمنها القومي، وربما الأكثر أهمية فيما يتعلق بمستقبلها.وأضافت: جاء في التقييم الأمني ​​أن الأزمة الداخلية في إسرائيل تقوض أسس الأمن القومي بالمعنى الواسع، وتؤدي إلى إضعاف آليات ومؤسسات الدولة.